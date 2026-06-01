Vitrales dañados en la Basílica de los Ángeles tienen más de un siglo de historia

Los vitrales que resultaron dañados recientemente en la Basílica Nuestra Señora de los Ángeles, en Cartago, forman parte de un conjunto artístico elaborado hace más de un siglo y considerado uno de los elementos patrimoniales más representativos del Santuario Nacional.



Estas piezas comenzaron a desarrollarse tras el terremoto de 1910, que destruyó la antigua basílica y dio paso a la construcción del templo actual.

De acuerdo con Luis Esteban Fernández, vocero de la Basílica de los Ángeles, los vitrales fueron colocados entre 1924 y 1930 como parte del proceso de reconstrucción.



“Estos vitrales se empezaron a construir después de 1910. Después del terremoto, la Basílica quedó destruida y empezó la reconstrucción de la iglesia que actualmente tenemos. Estos vitrales son colocados entre 1924 y 1930”, explicó Fernández a Teletica.com.

Daño provocado a vitral está dentro del círculo rojo.

Según registros históricos, los vitrales fueron fabricados en 1924 por la empresa alemana Dr. Heinrich Oidtmann, una de las casas especializadas más antiguas de Europa. La Basílica alberga un total de 32 vitrales, los cuales fueron producidos en Alemania y posteriormente ensamblados en Costa Rica.

El valor histórico y artístico de estas obras cobró relevancia nuevamente luego de que uno de los diseños sufriera daños el pasado 29 de mayo. Según la información suministrada por la Policía Judicial, un hombre ingresó a la iglesia alrededor de las 2:15 p. m. y lanzó piedras contra el vitral que representa la Presentación de Jesús en el templo, provocando la ruptura de parte del vidrio.

Pese a la afectación, la administración de la Basílica indicó que los daños son reparables y que la pieza forma parte de un proceso de restauración que ya estaba en marcha.

“Es un daño importante porque es un bien artístico y religioso que hay que cuidar mucho, por dicha no es total la pérdida, es un par de cuadros lo que hay que reemplazar y ahorita también estamos en un proceso de restaurarlos, y pues ahora será parte de la restauración que vayamos a tener”, señaló Fernández.

El vocero agregó que el caso fue remitido al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Estamos refiriendo el daño que les hicieron al OIJ porque igual no tenemos más información”, manifestó Fernández.

El OIJ de Cartago solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar al sospechoso. De acuerdo con la descripción oficial, se trata de un hombre de contextura delgada, estatura alta, tez blanca y cabello negro. El día de los hechos vestía camiseta tipo t-shirt, pantaloneta negra, calzado deportivo negro con detalles blancos y gorra oscura.

En un hecho separado, ocurrido el sábado 23 de mayo de 2026 en el mismo Santuario Nacional, se reportó un incidente similar. Según la Policía Judicial, un sujeto causó daños a un ventanal ubicado en el costado sur de la iglesia tras lanzar uno o varios objetos contra los vitrales.



En este segundo caso, el sospechoso es descrito como un hombre de contextura delgada, estatura media y tez blanca. Al momento de los hechos vestía camiseta sin mangas de tonalidad oscura, pantalón tipo jogger claro, zapatos deportivos, gorra oscura y portaba un bolso cruzado tipo cangurera.



Las investigaciones continúan en desarrollo para esclarecer ambos hechos y determinar la identidad de los responsables.

