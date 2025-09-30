Violencia en San José no cesa: Acribillan a hombre en Tibás

Un hombre fue asesinado la madrugada de este martes en San Juan de Tibás, convirtiéndose en el cuarto homicidio registrado entre la noche del lunes y la madrugada.

Según reportes preliminares, la víctima recibió entre cinco y siete impactos de bala en el tórax. Vecinos identifican al fallecido como un habitante de calle de la zona, conocido como alias “Cuco”.



El crimen ocurrió a un costado del Estadio Ricardo Saprissa, donde la Fuerza Pública mantiene parte de la cuadra cerrada mientras se espera la llegada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencia.

Hasta el momento, las razones del ataque y la identidad oficial de la víctima no han sido confirmadas (ver video adjunto de Telenoticias).



Este hecho se suma a otros tres homicidios reportados en las últimas horas en la capital y en Cartago. En Hatillo, un hombre de 26 años fue hallado sin vida dentro de un vehículo tras recibir múltiples disparos, mientras que en Barrio Cuba una mujer de aproximadamente 30 años falleció como víctima colateral de un ataque efectuado desde motocicletas.

Además, en El Carmen, Cartago, un hombre de 36 años murió tras recibir varios impactos de bala en el tórax.



El OIJ reportó que hasta el viernes 26 de setiembre se habían contabilizado 642 homicidios en el país, una cifra que evidencia la compleja situación de violencia en los últimos días.





