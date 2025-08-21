Video: Volcán Turrialba expulsó ceniza este jueves

El Volcán Turrialba presentó dos emisiones de ceniza producto de deslizamientos en las paredes internas de su cráter, según confirmó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).



De acuerdo con el vulcanólogo Maarten de Moor, este fenómeno no corresponde a erupciones tradicionales, sino a desprendimientos de rocas en el interior del coloso.

El material acumulado fue expulsado este jueves a las 6:20 a. m. y a las 12 p. m. junto con los gases que se liberan constantemente, formando columnas de polvo y ceniza que se dispersaron hacia el Oeste.



“El cráter del volcán se encuentra muy inestable después de años de actividad y desgasificación.

"Estos colapsos generan plumas que pueden confundirse con erupciones, aunque en realidad se trata de un proceso distinto y poco común en comparación con otros volcanes”, explicó De Moor.

Durante los últimos días se han reportado otros episodios similares, lo que refleja la fragilidad de las paredes internas del volcán.

Las autoridades se mantienen en vigilancia constante para evaluar la evolución de este comportamiento.

