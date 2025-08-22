Video: Vea como una cámara registró violento sismo de esta madrugada

Una cámara de vigilancia ubicada en Moravia registró el momento cuando el fuerte sismo de magnitud 4.4 sacudió varios puntos del país.

De acuerdo con los datos revisados por la Red Sismológica Nacional (RSN), el epicentro se situó 1 kilómetro al sureste de San Juan de Tibás, en San José. Además, registró una profundidad de apenas 5 kilómetros.

Por su parte, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), no han ingresado incidentes relacionados con afectaciones o caída de objetos producto del sismo.

"Solamente contamos con múltiples reportes de sismo sentido, como 'Fuerte', enfocado en el Gran Área Metropolitana", indicaron.

Otro video también muestra el momento del temblor: