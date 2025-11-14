Video: Trailero destruye aguja del tren con su carreta y ahora tendrá que pagar ¢5,5 millones

El conductor de un camión que el jueves destruyó una aguja del paso ferroviario frente al edificio central del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en Plaza Cleto González Víquez, en San José, deberá pagar más de ¢5,5 millones por los daños ocasionados (vea video adjunto de Telenoticias).

El hecho quedó registrado en video y generó la movilización inmediata de las autoridades. En las imágenes se observa el momento en que el camión gira en la esquina de la sede de la cartera e impacta de frente el dispositivo de seguridad ferroviaria.

El golpe dejó inutilizada la aguja, un equipo valorado en más de ¢5,5 millones, lo que obligó a activar los protocolos de emergencia del ministerio.

En la Gran Área Metropolitana (GAM) existen 161 cruces ferroviarios, pero solo 68 cuentan con agujas y semáforos. Tres de ellos están clasificados como “puntos calientes” por su alta incidencia de choques.

Tras el incidente, las autoridades iniciaron de inmediato el proceso para ubicar al responsable. Horas después, la cartera logró contactar al dueño de la empresa propietaria del camión, quien confirmó que asumirá los costos de reparación.

Además del pago por los daños, la Ley de Tránsito establece una multa de categoría B, superior a ¢215.000, junto con la pérdida de cuatro puntos en la licencia de conducir.

Con el parte de tránsito ya solicitado y el responsable identificado, el ministerio iniciará la reposición de la aguja afectada para garantizar la seguridad del paso ferroviario en uno de los sectores más transitados de la capital.

