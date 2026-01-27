Video: Rescatan puma atrapado en gallinero en Pérez Zeledón

Un puma quedó atrapado este martes dentro de un gallinero en la comunidad de Alto San Juan, en San Isidro de Pérez Zeledón, lo que activó un operativo de rescate por parte de cuerpos de emergencia y autoridades ambientales.



De acuerdo con el reporte preliminar de la Cruz Roja Costarricense, el animal ingresó a la estructura en busca de alimento y quedó sin posibilidad de salir por sus propios medios, lo que representaba un riesgo tanto para el felino como para los habitantes de la zona (vea el video adjunto en la portada).



En el sitio se mantuvo la custodia del área mientras se esperaba la llegada de personal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y de un médico veterinario, quienes se encargaron de realizar la extracción segura del puma.



Posteriormente, el animal será valorado para descartar lesiones y trasladado a un lugar adecuado para su liberación, conforme a los protocolos de vida silvestre.

