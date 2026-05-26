Video: No fueron disparos, pero este es el hombre que dañó la Basílica de Los Ángeles

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar al hombre que aparece en un video relacionado con los daños ocasionados en la Basílica de Los Ángeles, en Cartago, el pasado sábado 23 de mayo de 2026.



De acuerdo con la información brindada por las autoridades, el sujeto figura como sospechoso del delito de daños, luego de que presuntamente lanzara uno o varios objetos contra uno de los vitrales ubicados en el costado sur de la iglesia.



El subdirector general a. i. del OIJ, Vladimir Muñoz, explicó que, tras las diligencias de investigación realizadas, se descartó que el hecho estuviera relacionado con disparos.

“El OIJ solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a la persona que se ve en el presente video (adjunto), esto corresponde a los hechos ocurridos el pasado sábado 23 de mayo en la provincia de Cartago, concretamente en la Basílica de Los Ángeles, en que se observa a un sujeto masculino de contextura delgada en apariencia joven que viste una camisa de tirantes. Esta persona, al parecer, lanza un objeto contra uno de los vitrales del costado sur de la iglesia causando daños en dicha sede”, indicó Muñoz.

Asimismo, agregó que “queda claro que no se trata de accionamientos de arma, sino de un objeto; por eso es importante que la ciudadanía nos brinde información para tratar de identificar a la persona que se observa en el video”.



Según el reporte judicial, los hechos ocurrieron durante la mañana del sábado 23 de mayo, cuando el sospechoso habría lanzado aparentes piedras contra uno de los cristales de la puerta sur de la basílica Posteriormente, huyó del sitio en dirección oeste.



El hombre requerido es descrito como de contextura delgada, estatura media y tez blanca. El día de los hechos vestía una camiseta sin mangas de tonalidad oscura, pantalón largo tipo jogger de tonalidad clara, zapatos tipo tenis, una gorra oscura y portaba un bolso cruzado tipo cangurera.



El OIJ pidió a cualquier persona que tenga información sobre la identidad o paradero del sospechoso comunicarse de manera confidencial al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.

