Video: Mujer incendia carro con dos ticos dentro en California

Por Elías Alvarado | [email protected]

Lo que pudo convertirse en una tragedia terminó siendo un verdadero milagro para dos costarricenses en Estados Unidos. La madrugada del martes, en Victorville, California, una mujer de 30 años roció combustible en el baúl de un automóvil y luego le prendió fuego, mientras dentro del vehículo dormían Pablo Taylor y Gustavo Arguedas.

Los compatriotas lograron despertar y escapar a tiempo, evitando morir en el incendio. Según relataron, todo ocurrió tras una discusión entre un amigo estadounidense y su pareja, quien finalmente habría provocado el fuego. Ambos turistas perdieron todas sus pertenencias, incluyendo dinero en efectivo, ropa, celular y computadora, lo que los dejó varados en California sin recursos para regresar a Costa Rica.

“Nosotros logramos salir del carro ilesos gracias al Señor Jesucristo, pero casi no la contamos”, dijo Taylor, quien además explicó que dependía de su computadora para trabajar como diseñador gráfico y productor musical.

La mujer sospechosa fue detenida por las autoridades del condado de San Bernardino y enfrenta cargos por intento de homicidio e incendio provocado. Mientras tanto, los costarricenses piden ayuda para poder regresar al país, ya que se encuentran sin medios de comunicación ni dinero.