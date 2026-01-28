Video: Incendio afecta casa en Puntarenas

Un incendio estructural afectó una casa de habitación ubicada en el sector de Fray Casiano, 75 metros al oeste de la Delegación del Ministerio de Seguridad Pública, en Chacarita de Puntarenas (vea el video adjunto en la portada).



La emergencia fue reportada a eso de las 5:30 a.m., lo que movilizó a personal del Cuerpo de Bomberos, que atendió la escena con tres unidades extintoras. A su llegada, la vivienda —de unos 40 metros cuadrados— ya estaba envuelta en llamas y fue consumida en su totalidad.



De acuerdo con el informe preliminar, no se registran personas afectadas ni lesionadas por el incidente. Las autoridades indicaron que, por el momento, únicamente se reportan daños materiales.



La situación se mantiene en desarrollo y se está a la espera de información adicional sobre las causas del incendio y la valoración final de los daños.





