Video: Fuerza Pública extrae a cinco oreros ocultos en túneles ilegales en Crucitas
Los hombres, de nacionalidad nicaragüense, fueron ubicados durante un patrullaje en el cerro Fortuna. Semanas atrás, dos coligalleros murieron en la zona tras quedar atrapados en una mina ilegal.
La Fuerza Pública logró extraer a cinco oreros nicaragüenses que se ocultaban en túneles ilegales en Crucitas de Cutris, San Carlos.
De acuerdo con el reporte policial, los hombres no solo operan al margen de la ley, afectando el ambiente y contaminando la zona, sino que también arriesgan su vida en estrechos túneles con poco oxígeno.
Gracias a los patrullajes en el cerro Fortuna, los oficiales dieron con los cinco sujetos, quienes fueron obligados a salir de las excavaciones. Posteriormente, fueron llevados al campamento policial en la finca Vivoyet y remitidos a la Fiscalía de Flagrancia de San Carlos.
En el operativo, la Policía decomisó gran cantidad de equipo utilizado para la minería ilegal: cuatro malacates, seis rotamartillos, dos plantas eléctricas, dos extensiones eléctricas, cinco palas, cuatro sachos, tres mangueras y dos barras de hierro.
Aumento de coligalleros en la zona
El incremento de coligalleros en la zona preocupa a las autoridades locales, que señalan un aumento del ingreso irregular de nicaragüenses tras la entrega de concesiones mineras por parte del gobierno de Daniel Ortega a empresas chinas cerca del río San Juan.
La Municipalidad de San Carlos y el diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), pidieron al Gobierno declarar estado de emergencia en Cutris y Pocosol; no obstante, el presidente Rodrigo Chaves calificó la solicitud como “un absurdo”.