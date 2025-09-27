Video: Dos heridos graves tras colisión de carro contra local comercial en La Unión

Este sábado, alrededor de las 5:30 a.m., un vehículo liviano se estrelló de manera violenta contra un local comercial en San Diego de La Unión.

En un video capturado por una cámara de seguridad se ve como el carro se desplaza a toda velocidad hasta chocar contra los portones, destruirlos y colisionar contra la estructura del local.

De acuerdo con información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos, el accidente se dio específicamente un kilómetro al sur de la plaza de San Diego, frente al Súper Mesen.

Dos unidades de Bomberos atendieron la emergencia y hallaron a dos personas prensadas dentro del automóvil.

Tras las labores de liberación, la Cruz Roja trasladó a ambas en condición grave al Hospital Max Peralta.﻿

Las autoridades investigan las causas del accidente.