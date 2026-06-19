Video captó momento exacto de explosión durante gira presidencial en Crucitas

Un video permite escuchar la explosión registrada durante la gira presidencial en Crucitas, que obligó a evacuar de inmediato el área donde se encontraba Laura Fernández.



El incidente ocurrió alrededor de las 8:10 a. m. de este viernes en la finca Vivoyet, en Crucitas de Cutris, mientras se desarrollaba una gira presidencial enfocada en las acciones contra la extracción ilegal de oro en la zona.



Según la información brindada por las autoridades, una fuerte detonación se escuchó cuando la comitiva se encontraba en la etapa final del recorrido. Tras el estruendo, los cuerpos de seguridad activaron los protocolos correspondientes y procedieron a evacuar el lugar.



En un video captado por TVN Canal 14 de San Carlos durante el momento del incidente, se observa a la comitiva saliendo de la zona cuando un oficial encargado de la seguridad de la mandataria solicita a las personas detener su avance. Segundos después se escucha la detonación y se instruye a periodistas, diputados y demás acompañantes a lanzarse al suelo y evitar correr. Posteriormente, la presidenta fue trasladada bajo protección hasta su vehículo.



Cerca de una hora después de los hechos, Fernández brindó declaraciones desde una zona segura, donde expresó su preocupación por la situación que enfrenta Crucitas.

“Ya por dicha ocurrió cuando íbamos saliendo. Esto está totalmente salido de control. Es muy doloroso decirlo, pero está salido de control. Los costarricenses ya lo vieron por la prensa”, manifestó la mandataria.

Asimismo, destacó la labor de los cuerpos policiales presentes en la zona y señaló que pudo constatar las condiciones de riesgo bajo las cuales desempeñan sus funciones.



Fernández también indicó que durante la visita observó afectaciones ambientales asociadas a la actividad minera ilegal, entre ellas destrucción ecológica, contaminación de fuentes de agua, excavaciones y acumulación de residuos.



La presidenta señaló que el Estado destina aproximadamente 1,3 millones de dólares mensuales en labores de seguridad en la zona y agregó que la detonación ocurrió pese al amplio operativo desplegado durante la visita oficial.



Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, informó que la actividad se desarrolló bajo protocolos de seguridad previamente establecidos y que la explosión ocurrió cuando la delegación regresaba del recorrido.

“Iniciamos esta actividad con todos los protocolos de seguridad. Ya en la parte final, cuando veníamos de regreso, escuchamos la explosión. Se está haciendo un barrido por la zona. Me dicen que al parecer se observó a unas personas a unos 200 metros. Nadie sufrió lesiones y pudimos evacuar. Tenemos todo el perímetro asegurado”, indicó Campos.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas producto de la detonación y que se mantienen las labores de inspección y resguardo en el sector para determinar las circunstancias del hecho.

