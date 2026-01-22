Video capta atropello de niño de 8 años cuando jugaba con su regalo de Navidad en Poás

Una cámara captó el momento en el que Steven, un niño de 8 años, fue embestido por un pick-up, el pasado 29 de diciembre en Carrillo de Poás.

El menor sobrevivió al atropello, pero sufrió fracturas en un fémur, uno de sus brazos y la pelvis, además de la laceración de uno de sus riñones (vea video adjunto de Telenoticias).

Ahora su madre, Yessenia Gutiérrez, clama por ayuda para que Steven pueda recuperarse pronto y, al menos, pueda empezar el primer grado, el 23 de febrero próximo.

Ese llamado se produce en momentos en los que la familia del niño no ha recibido contacto alguno del conductor. De hecho, el día del incidente, lo único que escucharon de este fue que había perdido los frenos y que por eso se dio el percance.

"Yo miraba que mi hijo no lloraba. Entonces, yo digo: Dios es tan lindo que a mi hijo no se lo lleva. Yo decía: 'Diosito, que mi hijo esté bien'. Cuando volteé a verlo, la parte del brazo se le miraba como doblada, la piernita inflamada y doblada. Le digo yo: 'Flaco, porque yo solo flaco le digo, ¿se siente bien?'. Me dice: 'Sí mami, ya me quiero ir a mi camita'. Le digo yo que no se mueva, que no se me puede mover. Quédese ahí. El vecino le decía quédese ahí Flaco, no se puede mover de ahí. Ahorita viene la ambulancia, y en eso empecé a llamar", contó Gutiérrez. "Él, a veces, me dice que quiere salir aquí a la cocina. Yo le digo que no puede. Me dice que está cansado, y yo le digo que yo sé que sí, pero sé que va a salir de esto. Usted en cualquier momento va a andar otra vez jugando bola. Le gusta jugar bola, andar hablando con el vecino, jugar con la hermana y pelean, son cosas de niños. Yo sé que él va a salir de esto. Sé que vamos a salir adelante de esto", agregó.

Ahora este escolar necesita una silla de ruedas y ayuda para sus transportes a las sesiones de terapia en el Hospital del Trauma.

Si usted desea ayudar a Steven y su mamá, puede hacerlo en los números de cuenta disponibles en la nota adjunta.