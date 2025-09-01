Video: Así quedaron las calles de Limón tras desfile del Día de la Persona Negra

Las celebraciones del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense en Limón, este fin de semana, estuvieron marcadas por escenas de calles llenas de basura, riñas y un tiroteo que dejó a dos personas heridas en el centro de la ciudad.



La Municipalidad de Limón informó que el trabajo de limpieza se extendió hasta la madrugada de este lunes.

“Las calles de Limón amanecen limpias. Un trabajo extenuante, que se extendió hasta horas de la madrugada de este lunes, pero que logró recuperar la limpieza de nuestras calles. Gracias a los compañeros de recolección y aseo de vías por su enorme esfuerzo”, señaló la institución.

Video de las calles llenas de basura:

El gobierno local añadió que la labor comenzó de inmediato tras la finalización del desfile.

“Se limpiaron las congestionadas vías del casco central. Hacemos un llamado a la conciencia, qué cantidad de desechos tuvieron nuestros compañeros que recoger, y aún no acaban. Así fueron quedando limpias todas las calles de Limón centro, después de la finalización de todas las actividades”, agregó la municipalidad.

Durante la tarde se registraron varios focos de riñas en diferentes puntos a lo largo del desfile. Tanto hombres como mujeres tuvieron altercados que mantuvieron tensa la festividad.

En paralelo y ya en horas de la noche, un tiroteo se registró frente a un bar en el centro de Limón, donde varios sujetos armados dispararon en múltiples ocasiones contra un hombre, mientras otra persona resultó herida de manera colateral. Ambas víctimas fueron trasladadas a un centro médico.



El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene abiertas las pesquisas para esclarecer los hechos.

