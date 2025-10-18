Vecinos de Guanacaste tras inundaciones: “Encontramos lo que nadie quiere encontrar, todo destruido”

Tras una leve mejoría en las condiciones del clima, varias familias de Guanacaste regresaron a sus hogares para evaluar los daños ocasionados por las intensas lluvias de los últimos días.

Al ingresar, los vecinos se encontraron con un panorama devastador: viviendas anegadas, pertenencias destruidas y toneladas de lodo acumuladas en cada rincón. Con escobas, palas y paciencia, intentan limpiar lo que el agua arrasó.

“Encontramos lo que nadie quiere encontrar en sus casas, todo destruido”, relató una de las vecinas afectadas, mientras removía el barro de su vivienda.

La fuerza del agua dejó pérdidas materiales significativas y mantiene a las familias en incertidumbre, a la espera de soluciones y apoyo para poder reconstruir lo que el temporal se llevó.