Vecino de Grecia relata cómo salvó a su hija y a dos niños tras torbellino

“Lo que hice fue reventar la ventana y meterme”. Así resume don Walter el angustiante momento que vivió la tarde de este sábado, cuando un torbellino sorprendió a vecinos de Grecia y dejó varias viviendas dañadas.



El hombre recibió una llamada mientras participaba en un bingo benéfico en la comunidad. Del otro lado del teléfono le avisaban que su hija estaba atrapada dentro de la casa junto a dos menores, luego de que un enorme árbol de mango cayera sobre la vivienda y bloqueara la salida principal.



“Yo me vengo y lo primero que me encuentro es a ella atrapada en la casa con los dos chiquitos. Entonces lo que hice fue reventar la ventana y meterme y saqué a la muchacha y a los dos chiquitos”, relató.



Dentro de la vivienda estaban una mujer de 36 años y dos menores, entre ellos una niña de siete años. La Cruz Roja Costarricense confirmó que tres mujeres fueron valoradas en el sitio, incluida una adulta mayor de 63 años, todas en condición estable y con crisis nerviosas, por lo que no requirieron traslado a un centro médico.



Don Walter aseguró que al llegar encontró a la familia desesperada, pidiendo ayuda desde el interior de la casa mientras el árbol mantenía bloqueada la salida.



“Ellas estaban atrapadas ahí adentro. Como no podía meterme, entonces reventé una ventana y por ahí saqué a los tres”, recordó.



La emergencia golpeó doblemente a la familia. Según contó el vecino, hace apenas unos 22 días otro torbellino había afectado a uno de sus hijos en la comunidad de El Raicero. Ahora, el fenómeno volvió a causar daños, esta vez en la vivienda de su hija y sus nietos.



“Vengo pasando una de un hijo mío allá abajo en El Raicero y ahora me pasa esto con una hija mía también, es muy triste”, expresó.



El torbellino también arrancó techos y derribó árboles en varias viviendas de la comunidad. En una de las casas afectadas, cerca del 50% de las láminas de zinc fueron desprendidas por el viento y terminaron a varios kilómetros de distancia, según relataron vecinos.



Steven, otro de los afectados, contó que todo ocurrió en cuestión de segundos mientras caía una lluvia ligera.



“Empecé a ver una desesperación de los perros para entrar a la casa y después se empezaron a levantar las latas. Cuando abrí la puerta, una rama me pasó a la par; si me pega en la cabeza me mata”, narró.



El vecino aseguró que él y su esposa lograron refugiarse en una de las zonas más firmes de la vivienda mientras el viento arrancaba parte del techo.



Además de los daños en viviendas, varios árboles colapsaron terrenos y afectaron propiedades vecinas. Los mismos habitantes de la zona tuvieron que organizarse para remover escombros y habilitar los accesos mientras llegaban los cuerpos de emergencia.

