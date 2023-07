Vecina de Aguas Zarcas relata cómo perdió su soda este domingo por la cabeza de agua

“Siempre cierro a las tres de la tarde y a las cuatro y algo me voy yendo del negocio, mientras que limpio, pero el día de ayer fue un día muy movido, con mucha gente en los negocios, entonces estábamos cansadas y le dije a las chicas que nos fuéramos”, detalló.

“Fui a dejar a una de las muchachas y cuando me devolví a guardar unas cosas al negocio me encontré a uno de los muchachos que vive atrás, que iba corriendo y gritaba y gritaba que se devolvieran porque la avalancha venía. Yo me devolví, pero había nada que hacer”.