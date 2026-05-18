Vea los millonarios autos de lujo incautados en allanamientos por aparente lavado de dinero

Diez vehículos de alta gama, valorados en aproximadamente $2.7 millones de dólares, fueron decomisados durante 17 allanamientos realizados este lunes por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en distintos puntos del país, como parte de una investigación por aparente legitimación de capitales.



Entre los automóviles incautados destaca un vehículo que aparenta ser un Mercedes-AMG G 63, una de las versiones más exclusivas y deportivas de la clásica Clase G de Mercedes-Benz. Este modelo combina lujo, potencia y capacidades todoterreno, además de contar con motor V8 biturbo, tracción integral 4MATIC y un interior premium con tecnología avanzada. El valor de este vehículo puede oscilar entre los $186 mil y $220 mil dólares, dependiendo del año y especificaciones.

Mercedes.

Otro de los automotores decomisados parece ser un Chevrolet Corvette Stingray C3, una de las generaciones más reconocidas de la marca estadounidense. Este modelo, producido entre 1968 y 1982, se caracteriza por su diseño deportivo inspirado en autos de competición, motor V8 de gran cilindrada y tracción trasera. Actualmente, su valor en el mercado puede rondar entre los $25 mil y $45 mil dólares.

Corvette. Asimismo, entre los vehículos localizados figura uno que aparenta ser un Ferrari 296 GTB, uno de los modelos más recientes y tecnológicos de la firma italiana. Este automóvil combina un motor V6 biturbo con un sistema híbrido enchufable y desarrolla aproximadamente 819 caballos de fuerza, alcanzando de 0 a 100 kilómetros por hora en cerca de 2.9 segundos. Su precio puede variar entre los $340 mil y $500 mil dólares. Asimismo, entre los vehículos localizados figura uno que aparenta ser ununo de los modelos más recientes y tecnológicos de la firma italiana. Este automóvil combina un motor V6 biturbo con un sistema híbrido enchufable y desarrolla aproximadamente 819 caballos de fuerza, alcanzando de 0 a 100 kilómetros por hora en cerca de 2.9 segundos. Su precio puede variar entre los $340 mil y $500 mil dólares.

Ferrari. El director interino del OIJ, Michael Soto, indicó que la Oficina Contra el Crimen Organizado, en apoyo con otras dependencias de la Policía Judicial, realizó este lunes 17 allanamientos en diferentes lugares del país, como por ejemplo Escazú, Santana, Alajuela, Heredia y Pérez Zeledón.



Soto detalló que, hasta el momento, ocho personas han sido detenidas y además se tramita la anotación de 29 propiedades ubicadas en sectores exclusivos del país, valoradas en aproximadamente $7 millones de dólares.



Según explicó el funcionario, el principal sospechoso sería un hombre de apellido Alfaro, de 47 años, quien presuntamente utilizaba la compra de propiedades de lujo, una empresa recicladora y una cadena de gimnasios para aparentes actividades de legitimación de capitales. El director interino del OIJ, Michael Soto, indicó que la Oficina Contra el Crimen Organizado, en apoyo con otras dependencias de la Policía Judicial, realizó este lunes 17 allanamientos en diferentes lugares del país, como por ejemplo Escazú, Santana, Alajuela, Heredia y Pérez Zeledón.Soto detalló que, hasta el momento,y además se tramita la anotación de 29 propiedades ubicadas en sectores exclusivos del país, valoradas en aproximadamente $7 millones de dólares.Según explicó el funcionario, el principal sospechoso sería un hombre de apellido Alfaro, de 47 años, quien presuntamente utilizaba la



“Hay un vehículo que cuesta unos $400 mil dólares y solo hay cuatro en el país”, agregó Soto al referirse a algunos de los automóviles decomisados durante los operativos.

dinero en efectivo, un arma AR-15 y cerca de 400 máquinas de gimnasio, además de una vivienda valorada en aproximadamente $3 millones de dólares, la cual contaba con cine privado, jacuzzi, piscina y gimnasio.

El director interino también indicó que durante las diligencias judiciales se decomisóademás de una vivienda valorada en aproximadamente $3 millones de dólares, la cual contaba con cine privado, jacuzzi, piscina y gimnasio.