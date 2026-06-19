Vea aquí cómo evacuaron a Laura Fernández tras fuerte explosión en Crucitas

Una fuerte detonación registrada durante una gira oficial en Crucitas obligó a activar los protocolos de seguridad y evacuar a la presidenta Laura Fernández del lugar (ver video adjunto).



Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:10 a. m. de este viernes, mientras la mandataria realizaba una visita a la zona debido a la problemática relacionada con la extracción ilegal de oro. Fernández se encontraba acompañada por diputados oficialistas y representantes de la oposición cuando se escucharon explosiones a la distancia.



Tras la detonación, los cuerpos de seguridad reforzaron la protección de la presidenta y procedieron a escoltarla fuera de la finca Vivoyet como medida preventiva.

En imágenes captadas en el sitio por un equipo de Telenoticias se observa cómo el equipo de seguridad rodeó a la mandataria para resguardarla y trasladarla de inmediato a un vehículo para sacarla de la zona.

Presidenta Laura Fernández cuando era evacuada.

De acuerdo con reportes preliminares, se escuchó una única detonación de gran intensidad, descrita por un equipo periodístico presente en el lugar como más fuerte que un disparo. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se trató de un disparo o de una explosión provocada por dinamita.

La activación del protocolo de seguridad también incluyó medidas de resguardo para el resto de las personas que participaban en la gira presidencial. Como parte de estas acciones, la diputada oficialista María Isabel Camareno fue extraída del sitio en una ambulancia tras presentar una crisis nerviosa.

En el operativo participaron efectivos de la Policía de Fronteras, Fuerza Pública, la Unidad Especial de Intervención (UEI) y el equipo de seguridad presidencial, quienes realizaron las actuaciones correspondientes tras registrarse la detonación.

Las autoridades mantienen un rastreo por la zona para determinar el origen de la explosión y las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

@telenoticiascr7 Detonaciones obligan a evacuar a presidenta Laura Fernández de Crucitas. Durante las acciones de resguardo, la diputada oficialista María Isabel Camareno fue extraída de la zona en una ambulancia. Todos los detalles en Teletica.com. ♬ sonido original - Telenoticias



