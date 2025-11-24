UNA ordenó evacuar sus instalaciones ante amenaza de ataque armado

La Universidad Nacional evacuó este lunes todas sus instalaciones luego de recibir una amenaza de ataque armado.



La institución de educación superior confirmó que la evacuación “inmediata y obligatoria” se ordenó a la 1 p. m.



“Los funcionarios se trasladarán a la modalidad de teletrabajo hasta el miércoles 26 de noviembre, inclusive.



“Las actividades académicas deberán reprogramarse de manera virtual, mientras que las giras quedaron suspendidas”, dijo la institución.



Con la UNA ya son tres los centros de educación superior pública que reciben amenazas de este tipo en las últimas semanas: Tanto la Universidad de Costa Rica como el Tecnológico de Costa Rica suman, cada uno, tres amenazas previas.