Tres menores detenidos como sospechosos de vender droga en Santa Ana

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a tres menores de edad como sospechosos de vender droga en Santa Ana.

Lo anterior, tras una denuncia recibida a inicios de mes cuya pesquisa culminó la mañana de este jueves con una serie de allanamientos, en los que participaron la Sección Penal Juvenil de la Policía Judicial y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) de la Fuerza Pública (ver video adjunto).

Durante las diligencias se logró la captura de tres menores de 14, 16 y 17 años, quienes se presume comercializaban sustancias ilícitas cerca de un centro educativo.

Uno de ellos, sin embargo, fue aprehendido en vía pública, cuando viajaba con un acompañante a bordo de una motocicleta.

Para la directora de la carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Nacional Estatal a Distancia (UNED), Karen Jiménez, la escalada en las detenciones de menores por cargos de narcotráfico o sicariato, así como el incremento en la cantidad de asesinatos de estos por ajustes de cuentas, son una muestra del estado de indefensión en el que estos están frente a un crimen organizado que se consolida en el país.

"Esto lo que evidencia es que tenemos una población de niñez y adolescencia bastante vulnerable para ser reclutada por estas estructuras. Esto refleja mucho las vulnerabilidades que tenemos en Costa Rica, ya que el perfil de estas personas son hombres jóvenes que desertaron o fueron excluidos del sistema educativo, que provienen de comunidades socioeconómicamente vulnerables y esto genera un caldo de cultivo donde lamentablemente potencian las posibilidades de que los menores se vean influenciados para integrar estas estructuras criminales", señaló la experta.

Durante el operativo se decomisaron teléfonos celulares y otras evidencias de interés para la investigación.

Los sospechosos fueron pasados al Ministerio Público para que este determine su situación jurídica.