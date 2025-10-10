Tras 72 horas de rescate, aún no logran evacuar a guardaparques que cayó a precipicio en Isla del Coco

Ya se cumplen 72 horas desde que inició la compleja operación de rescate en el Parque Nacional Isla del Coco, donde un guardaparques resultó herido tras caer a un precipicio de 40 metros mientras realizaba labores en la zona montañosa de la isla.

Isla del Coco

Según explicó a Teletica.com el doctor Luis Fernández, médico coordinador del Cuerpo de Bomberos en emergencias médicas y rescate, las difíciles condiciones meteorológicas han sido uno de los principales obstáculos que han impedido avanzar con la evacuación.

“Las condiciones del clima ayer jueves no dejaron movilizar ni avanzar en cuanto al ritmo que traían y hoy empezaron la caminata. Estamos ahorita en reunión con funcionarios de SINAC, Cuerpo de Bomberos, Guardacostas y con el Ministerio de Seguridad Pública a través del Servicio de Vigilancia Aérea”, indicó Fernández.

El médico precisó que el primer grupo de apoyo que salió la mañana de este viernes a pie ya logró hacer contacto con el equipo que acompaña al herido, mientras que un segundo grupo, compuesto por guardaparques, Guardacostas y paramédicos, inició también su desplazamiento para reforzar las labores.

“Esperábamos que fueran 40 horas de caminata tomando tiempos de reposo, pero tenemos un retraso de 12 horas por el clima. Están en una zona geográficamente difícil, hay varios precipicios que ponen en riesgo a los rescatistas. Esperamos que el segundo equipo se reúna a las 2 p.m. con ellos para saber cuál será el pronóstico de marcha y el tiempo de desplazamiento”, añadió Fernández.

La estrella roja inferior muestra el lugar del accidente y el punto negro superior, la zona donde debe de llegar el herido para su traslado, por mar, a centro médico.



El guardaparques sufrió traumas en cabeza, espalda y extremidades, lo que le impide desplazarse por sí mismo. Los equipos de rescate lo estabilizaron en el sitio e iniciaron el lento proceso de traslado en camilla hacia la Estación de Bahía Wafer, donde será embarcarlo por Guardacostas para su evacuación médica a tierra firme.



Fernández destacó que la operación involucra un amplio esfuerzo interinstitucional entre el SINAC, Bomberos, Guardacostas y el Ministerio de Seguridad Pública, además del apoyo de la Embajada de Estados Unidos, que ofreció equipo especializado para la fase final del rescate.

“En la isla había ocho personas más 20 que ya ingresaron, más los que estamos acá en San José reunidos que somos 12 personas, así que podemos decir que es un equipo de más de 30 funcionarios de diferentes instituciones que estamos trabajando para poder extraer al guardaparques herido de la isla y traerlo hasta un centro médico”, concluyó Fernández.

La misión, que comenzó el martes 7 de octubre, continúa bajo condiciones meteorológicas adversas y una topografía de alta dificultad, mientras los equipos mantienen el esfuerzo por trasladar al guardaparques a un punto seguro para su evacuación marítima.

