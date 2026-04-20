Tico muere en violento accidente de tránsito en isla caribeña de Martinica

Un tico identificado como José Eduardo Loaiza Velázques, de 34 años, murió en un aparatoso accidente de tránsito el pasado viernes 17 de abril, cuando el vehículo en el que viajaba chocó contra otro en la isla caribeña de Martinica.



El suceso se registró en la localidad de Trinidad, a eso de las 2:45 p.m.



El accidente dejó, además de la persona fallecida, cuatro personas heridas. El costarricense que murió trabajaba en la isla en labores de agricultura y se encontraba acompañado por otros ticos al momento del incidente.



De acuerdo con medios locales, el choque involucró a dos vehículos y ocurrió en la rotonda de Desmarinières, sobre la carretera N1, en dirección hacia Trinité/Sainte-Marie. Las personas heridas fueron trasladadas a un centro hospitalario.



En la atención de la emergencia participó un helicóptero de Seguridad Civil, Dragon 972, y un total de 26 bomberos que atendieron la emergencia.



El Consulado General de Costa Rica en Francia, en coordinación con el Departamento Consular de la Cancillería, informó que desde el sábado 18 de abril se encuentra atendiendo la situación de los ciudadanos costarricenses involucrados en el accidente.

“Estas personas sufrieron un accidente grave y lamentablemente una de ellas falleció, por lo que nuestro Consulado ha estado en contacto con las autoridades francesas en París y Martinica, con la empresa para la que laboraba la persona fallecida y con su familia, a fin de que sus restos sean trasladados a nuestro país lo antes posible. Igualmente, se está monitoreando la condición de las otras tres personas afectadas, quienes se encuentran hospitalizadas”, indicó el Consulado.