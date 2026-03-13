Testigo de accidente aéreo en San Carlos: “Iba dando la vuelta, pero no aguantó”

Dos adultos y un adolescente sobrevivieron a la caída de una avioneta, ocurrida la mañana de este viernes 13 de marzo en las inmediaciones del cementerio del barrio El Progreso, en La Fortuna de San Carlos, Alajuela.



La emergencia fue reportada a las 8:25 a. m., cuando una aeronave tipo Cessna 206, matrícula TI-GRE, se desplomó poco después de salir de la pista. En ella viajaban el piloto y dos pasajeros, quienes, al parecer, son padre e hijo de nacionalidad estadounidense.



La avioneta terminó en un área boscosa cercana, donde quedó volcada tras el impacto.



Jorge Barrientos, vecino de la zona, relató que el accidente fue precedido por un fuerte ruido que alertó a los habitantes del sector (ver video adjunto de Telenoticias).

“Lo que se oyó fue un estruendo y cuando las personas fueron a ver, ya la avioneta estaba ahí. Venía saliendo, iba dando la vuelta para hacer el rumbo de ellos, no aguantó y creo que se devolvió hacia la pista de nuevo y cayó aquí”, afirmó Barrientos.

Tras el incidente, la Dirección General de Aviación Civil informó que personal de la Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes se trasladó al sitio para iniciar el proceso de investigación correspondiente y determinar las circunstancias en que ocurrió el evento.



Los heridos se encuentran en condición estable en el Hospital San Carlos.