Tensión en túnel de Crucitas: hombre retiene a dos mineros y luego se entrega

Oficiales de la Fuerza Pública, destacados en Crucitas de Cutris, San Carlos, detuvieron este lunes a tres nicaragüenses en condición migratoria irregular, quienes son investigados por su presunta participación en actividades de minería ilegal.

La intervención policial inició en horas de la madrugada, luego de que se recibiera una alerta sobre un hombre armado que mantenía retenidos a dos individuos dentro de un túnel utilizado para extracción ilegal de minerales en el sector conocido como El Descanso.

"Al llegar al sitio, los oficiales ubicaron en la parte externa del túnel a un menor de edad, también minero, quien fue aprehendido. Este indicó que dentro del socavón se encontraban tres personas: el encargado de custodiar el punto de extracción y dos mineros más.

"Los oficiales intentaron inicialmente extraer a los retenidos mediante un mecate; sin embargo, el supuesto custodio cortaba la cuerda e impedía que los hombres abandonaran el túnel, advirtiendo que no permitiría la salida de nadie", indicó Seguridad Pública.

Tras varias maniobras y negociaciones, a las 6:40 a. m. el sospechoso permitió la salida de los dos mineros, quienes fueron rescatados sin lesiones.

"Las autoridades continuaron dialogando con el hombre que permanecía dentro del túnel y, alrededor de las 9:40 a. m., este finalmente accedió a salir y entregarse. Durante su detención no se le encontró ningún arma", indicó Seguridad.

El individuo, identificado preliminarmente con el apellido Pilarte, también nicaragüense y en condición migratoria irregular, fue puesto a la orden de la Fiscalía de Flagrancia de San Carlos para el proceso correspondiente.

Los otros dos mineros también quedaron a las órdenes de la Fiscalía de Flagrancia de San Carlos, mientras que el menor fue remitido a la Fiscalía Penal Juvenil.