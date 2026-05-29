Tenía menos de 24 horas de haber inaugurado negocio cuando se abrió hueco en Ruta 27

La emergencia vial en la Ruta 27, ocurrida en el distrito de Coyolar de Orotina, ha golpeado de manera directa a los pequeños comerciantes de la zona. Entre los más afectados se encuentra Victoria Jiménez, quien asegura que apenas había inaugurado su negocio cuando se abrió el enorme hueco en la carretera.

El cierre total de la vía ha dejado prácticamente vacíos los locales de comidas rápidas y venta de frutas ubicados a tan solo un kilómetro del punto del hundimiento. La falta de tránsito ha provocado una caída abrupta en la llegada de clientes, generando pérdidas económicas y gran incertidumbre entre los comerciantes.

Jiménez lamentó que el problema en esa parte de la carretera ya era conocido por las autoridades y que solo hasta que ocurrió el colapso se tomaron medidas.

El impacto no se limita al comercio local. Cámaras de comercio advierten que el cierre afecta también al sector importador y exportador, pues la Ruta 27 es el principal corredor logístico entre la Gran Área Metropolitana y el Puerto de Caldera.

Mientras continúan las evaluaciones y trabajos en la zona afectada, los comerciantes esperan una pronta reapertura que les permita recuperar sus ventas y evitar mayores pérdidas económicas.