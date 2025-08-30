Temblor sacude varios puntos de La GAM este sábado

Un temblor levantó a más de un ciudadano la mañana de este sábado.

De acuerdo con los datos revisados de Red Sismológica Nacional (RSN), tuvo una magnitud de 4.1 y una profundidad de siete kilómetros.

Su epicentro se registró cinco kilómetros al noroeste de Llano Grande, Cartago.

Los usuarios de Teletica.com lo reportan sentido moderado en localidades como Plaza Víquez, Alajuelita, Guadalupe, Coronado, Moravia, Tibás, Pavas, Cartago, Tres Ríos, Ochomogo, Curridabat, Desamparados, Calle Blancos, San José Centro, entre otros puntos.

Además, se han registrado varias réplicas, de las cuales, al menos tres, han sido sentidas por las personas.

No se reportan personas afectadas por este sismo.