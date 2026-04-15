Temblor que sacudió la Península de Nicoya esta madrugada “no es atípico”, según Ovsicori

El sismo registrado la madrugada de este miércoles frente a la península de Nicoya corresponde a un evento considerado normal dentro de la dinámica tectónica de la zona, según el Ovsicori.



El movimiento telúrico de magnitud 5.5 ocurrió a las 12:56 a.m., con epicentro ubicado a 78 kilómetros al oeste de Ostional, en Guanacaste, y a una profundidad de 20 kilómetros.



De acuerdo con Esteban Chaves, director del Ovsicori, el evento se originó en el interior de la placa del Coco. "Esta placa, al subducirse por debajo del territorio nacional, particularmente bajo la península de Nicoya, experimenta un proceso de doblamiento", señaló.



Chaves explicó que este doblamiento genera fracturas internas o fallas, responsables de producir los sismos en la zona. En este caso, el evento sísmico se habría generado en la parte baja de la placa del Coco, lo que define su naturaleza.

"Los sismos en esta región del país no son atípicos, sino parte del comportamiento normal de la dinámica tectónica", agregó Chaves.

No obstante, señaló la importancia de mantener el monitoreo activo y las redes sismológicas en funcionamiento para comprender la evolución de las secuencias sísmicas que ocurren en el territorio nacional.



Chaves confirmó a Teletica.com que de momento este sismo no generó réplicas.

