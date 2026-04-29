TEC había suspendido por plagio a sospechoso de amenazas con armas y explosivos

El estudiante del Tecnológico de Costa Rica (TEC) detenido este martes como sospechoso de amenazar con armas y explosivos a docentes, estudiantes e instalaciones, había sido suspendido previamente de la universidad por plagio.



Así lo confirmó el centro educativo ante una consulta de Teletica.com. Además, indicó que, tras diversos procesos disciplinarios, el joven fue suspendido y actualmente no figura como estudiante activo.



De acuerdo con los expedientes No. 01-2023, 02-2023, 01-2024 y 03-2024, el sospechoso, de apellido Castro y de 24 años, fue sancionado con una suspensión de cuatro años por aportar un documento alterado en una gestión académica, así como por el uso de lenguaje escrito inadecuado y ofensivo hacia funcionarios identificados del TEC Digital.



Asimismo, se le atribuyen otras faltas, entre ellas el envío de seis correos electrónicos dirigidos a una docente con amenazas graves y uso de vocabulario soez y ofensivo contra su seguridad y dignidad. También figura un correo electrónico dirigido al Tribunal Universitario con amenazas y ofensas hacia la institución, así como el irrespeto y desacato a disposiciones de las autoridades institucionales y la desatención de resoluciones emitidas por el Tribunal Disciplinario Formativo del TEC.



La rectora del Tecnológico de Costa Rica, María Estrada Sánchez, confirmó la detención del sospechoso, quien era estudiante de informática, y detalló el origen de la investigación.

“En las últimas horas se realizó la detención de un exalumno del TEC. Esta detención es el resultado de la investigación realizada por las autoridades nacionales a raíz de la denuncia interpuesta por esta Rectoría ante las amenazas explícitas de tiroteos masivos y ataques con explosivos registradas desde el pasado 14 de noviembre de 2025, lo que generó medidas de atención y prevención para proteger la vida e integridad de todas las personas de la comunidad del Tecnológico, en todos los campus y centros académicos”, indicó Estrada.

Estrada agregó que “el TEC continúa con la coordinación con la Fuerza Pública y el OIJ, manteniendo la confianza en la gestión realizada por estas autoridades”.



Por su parte, el director interino de la Policía Judicial, Michael Soto, explicó que la persona detenida, al parecer, está vinculada con dos casos de amenazas al Instituto Tecnológico.

"Estas se dieron en las últimas semanas y meses, y estaban enfocadas hacia personas de la Rectoría, estudiantado y algunos profesores, relacionadas con la utilización de armas de fuego y colocación de explosivos.

"El exestudiante de esta casa de enseñanza tuvo algún tipo de conflicto con ellos, por lo cual fue suspendido. Las amenazas presumimos que vienen por algún tipo de resentimiento. Estamos recolectando una serie de pruebas que vendrían a vincularlo con los hechos más certeramente”, señaló Soto.

El jerarca indicó que la investigación incluyó un trabajo conjunto entre el OIJ de Cartago y la Sección de Cibercrimen que tiene que ver con el análisis de metadatos y la ubicación de direcciones IP, y ahora se materializó con la detención de esta persona que ya fue presentada ante el Ministerio Público.

“Lamentablemente, el tema de las amenazas a centros de educación se ha vuelto muy común. Sin embargo, en este caso hicimos un análisis que podría tener una connotación diferente y un nivel de riesgo más alto, debido a que se trata de una persona con algún resentimiento con la institución. Más allá de si se trata de una broma o no, la idea es valorarlo con certeza, seriedad, y entender que se trata de una forma de violencia”, concluyó Soto.

Durante la tarde de este miércoles, agentes judiciales realizan un allanamiento en la casa del joven sospechoso, en San Carlos, donde se pretende decomisar prueba relevante para la investigación.