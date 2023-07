“Su correo va a expirar”: la nueva técnica de ciberdelincuentes para robar datos y dinero

“Ojalá sea el correo de una plataforma segura y no de los convencionales que toda la vida hemos usado, como Hotmail o Gmail, que son muy comerciales. Hay que utilizar algún correo seguro, pero que ese correo no lo utilicemos para otras cosas; muchas veces vamos a un evento o actividad comercial y lo primero que nos piden es el nombre, teléfono, correo y anotamos ese único que tenemos y, al final, no sabemos hasta dónde va a parar esa información”, explicó Carvajal.