Sospechosos de matar a policía en Limón enfrentan otros cargos, según Fiscalía

Tres hombres sospechosos de participar en el homicidio de un oficial de Fuerza Pública, en Limón, también son investigados por los delitos de tentativa de homicidio, asociación ilícita y portación ilícita de arma permitida, según indicó el Ministerio Público.



A los imputados, de apellidos Menocal, Vílchez y Mora, se les relaciona con la muerte del oficial de Fuerza Pública Gerson Ariel Rosales Cascante, de 28 años de edad.



Menocal y Vílchez fueron detenidos el miércoles anterior, mismo día en que ocurrieron los hechos, mientras que Mora fue aprehendido la tarde de este jueves.



Durante la madrugada del 14 de mayo, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en conjunto con la Fiscalía, realizaron un allanamiento en una propiedad ubicada en Dabao de Matina. En el sitio se decomisó droga, teléfonos celulares, prendas de vestir y motocicletas que, en apariencia, fueron utilizados por los sospechosos el día del ataque.



Asimismo, en los alrededores de la propiedad, las autoridades ubicaron un arma de fuego, cascos y más vestimenta que se sospecha fueron usados para el asesinato.



Los hechos con los que se relaciona a estos sujetos ocurrieron el pasado miércoles por la tarde en Batán, cuando los oficiales estaban frente a una licorera. Presuntamente, los sospechosos llegaron al lugar y dispararon contra los funcionarios, impactando al oficial Rosales y alcanzando el chaleco antibalas de otro uniformado.



Tras el ataque, Rosales fue trasladado de emergencia al Hospital Calderón Guardia, en San José, donde falleció horas más tarde.



La Fiscalía Adjunta de Limón indicó que solicitará este viernes medidas cautelares contra los tres sospechosos ante el Juzgado Penal de la provincia. La audiencia fue programada para iniciar a las 5:30 p. m.



El caso se mantiene bajo investigación dentro del expediente 26-000301-1103-PE.

