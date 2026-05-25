Sospechosos de matar a dos guardas en Puntarenas entraron por un boquete en la malla

Un doble homicidio ocurrido durante la madrugada de este lunes en El Roble de Puntarenas se mantiene bajo investigación de las autoridades judiciales, luego de que dos oficiales de seguridad fueran asesinados a balazos dentro de su lugar de trabajo.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron a eso de las 2:12 a. m., cuando tres sospechosos, al parecer, ingresaron al sitio por medio de un boquete realizado en la malla perimetral del inmueble.



Las víctimas fueron identificadas como Franklin Hernández Vásquez, de 61 años, y Giovanni Sandí Vega, de 60, quienes laboraban como guardas de seguridad.



Según la versión preliminar, los sospechosos interceptaron a ambos hombres y les dispararon en múltiples ocasiones, provocándoles la muerte en el sitio. Tras el ataque, aparentemente sustrajeron armas de fuego calibre 9 milímetros que pertenecía a los oficiales de seguridad y posteriormente se dieron a la fuga.



La Cruz Roja Costarricense confirmó que atendió la emergencia y localizó a dos hombres con heridas de arma de fuego en cabeza, tórax y cuello. Ambos fueron declarados sin signos vitales en la escena.



Hernández era oriundo de Lepanto de Puntarenas y tenía dos hijos de 29 y 22 años. Por su parte, Sandí era oriundo de Cóbano y tenía dos hijos de 38 y 13 años. Ambos residían actualmente en El Roble, según registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).



Los cuerpos fueron remitidos a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.



Sobre el caso, el ministro de Seguridad, Gerald Campos, manifestó que días antes se había registrado un asalto en el mismo sitio; sin embargo, indicó que esa situación no fue comunicada a la Fuerza Pública.

“Es lamentable lo de Dekra. Entendemos por parte de nuestras unidades regulares que días antes se da un asalto, pero ese asalto no es puesto en conocimiento de Fuerza Pública. Entendemos que la denuncia se presentó en OIJ y no tuvimos esa retroalimentación”, señaló Campos.

Campos agregó que, según la información preliminar, el sitio no contaba con suficientes cámaras de vigilancia y que los sospechosos aprovecharon un acceso en la parte trasera para ingresar y sustraer armas.



Asimismo, indicó que tras conocerse el hecho se realizó un operativo policial en la zona, mientras el caso permanece bajo investigación de la Policía Judicial para determinar el móvil y dar con los responsables del doble homicidio.

