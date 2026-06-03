Sospechoso de quebrar centenario vitral no podrá acercarse a la Basílica de los Ángeles

La Fiscalía Adjunta de Cartago informó que este miércoles se realizó la audiencia de solicitud de medidas cautelares contra el sospechoso de dañar uno de los vitrales históricos y centenarios de la Basílica de los Ángeles, en Cartago.



Durante la diligencia, el Ministerio Público solicitó que el imputado de apellido Quirós firme una vez al mes ante la Fiscalía y que se le prohíba acercarse a un radio de 500 metros alrededor del templo religioso.



"Ambas medidas fueron acogidas por el Juzgado Penal y permanecerán vigentes durante el tiempo que dure el proceso judicial. La causa se tramita bajo el expediente 26-002230-058-PE", confirmó la Fiscalía, ante una consulta de Teletica.com.

Los hechos que se investigan salieron a la luz el pasado 1.° de junio, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar a un hombre sospechoso de causar daños en la Basílica de los Ángeles, entre ellos la ruptura de uno de sus vitrales centenarios.

Vitral dañado en la Basílica de los Ángeles. ​

De acuerdo con la información difundida por las autoridades y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el sospechoso fue descrito como un hombre de contextura delgada, estatura alta, tez blanca y cabello negro.

El día de los hechos vestía una camiseta tipo t-shirt, pantaloneta negra, calzado deportivo negro con detalles blancos y una gorra oscura.



Horas después de la publicación de los videos, un familiar entregó al sospechoso en las oficinas del OIJ de Cartago, luego de reconocerlo en las imágenes divulgadas. Posteriormente, quedó detenido y fue puesto a las órdenes del Ministerio Público.



Al imputado se le atribuyen, de manera preliminar, dos delitos de daños agravados, relacionados con el aparente lanzamiento de piedras contra la Basílica de los Ángeles y la ruptura de uno de los vitrales del templo.



Los vitrales que resultaron dañados forman parte de un conjunto artístico elaborado hace más de un siglo y considerado uno de los elementos patrimoniales más representativos del Santuario Nacional.



Estas piezas comenzaron a desarrollarse tras el terremoto de 1910, que destruyó la antigua basílica y dio paso a la construcción del templo actual.



De acuerdo con Luis Esteban Fernández, vocero de la Basílica de los Ángeles, los vitrales fueron colocados entre 1924 y 1930 como parte del proceso de reconstrucción.



Según la información suministrada por la Policía Judicial, el sospechoso ingresó a la iglesia alrededor de las 2:15 p. m., del viernes 29 de mayo y lanzó piedras contra el vitral que representa la presentación de Jesús en el templo, provocando la ruptura de parte del vidrio.

