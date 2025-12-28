Sicarios entran a soda y minisúper para acribillar a sus víctimas

Sangre por montones fue derramada entre la tarde y noche del sábado en Costa Rica, producto de la ola de violencia que vive el país como consecuencia de disputas del crimen organizado.

Entre las 3:00 p. m. y las 10:00 p. m., el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) registró cinco homicidios. Sin embargo, más allá de la cantidad —que de por sí es alarmante, por casi duplicar el promedio diario de crímenes en una tercera parte del tiempo—, estos hechos destacan por los lugares y los niveles de violencia utilizados por los sicarios.

Dos de los asesinatos tuvieron lugar en locales comerciales.

El primero se dio a eso de las 7:00 p. m. en una soda de Limón 2.000 de Limón y la víctima fue identificada como de apellido Arauz, de nacionalidad nicaragüense y de 28 años de edad.

De acuerdo con la Policía Judicial, la mujer trabajaba en el local, cuando en un momento determinado, dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego desde el exterior y la hirieron. Luego ingresaron y realizaron más detonaciones contra su objetivo.

La ofendida presentaba balazos en las manos, el pecho, el cuello y las rodillas.

Casi simultáneamente, pero en Aguas Zarcas de San Carlos, un hombre de apellido Cambronero, de 34 años, se convirtió en el blanco de dos gatilleros motorizados.

El Organismo de Investigación Judicial señaló que el agraviado estaba frente a un minisúper, cuando observó acercarse a los que se convertirían en sus homicidas. Fue entonces cuando la víctima intentó huir de los sicarios y entró al local. No obstante, los gatilleros lo siguieron hasta el interior del comercio y lo ajusticiaron.

Cambronero fue encontrado con heridas de bala en la cabeza, la espalda, las piernas y los brazos.

Un sujeto de apellido Salas, de 31 años, permanece detenido por estos hechos. Pero la Policía Judicial subrayó que su captura se dio por una posible participación en el crimen, más no porque fuera el tirador.

Similar fue el escenario del crimen de hombre de apellido Abarca, de 30 años, ocurrido también frente a un supermercado en Llanos de Santa Lucía de Paraíso.

Por razones que no están claras, este individuo se enfrascó en un altercado con otro sujeto a eso de las 8:00 p. m., quien acabó hiriéndolo con un arma blanca en la espalda y la cabeza. La víctima alcanzó a ser trasladado al Hospital Maximiliano Peralta, en Cartago, pero falleció poco tiempo después.

En Sardinal de Carrillo, dos hombres caminaban por vía pública poco antes de las 10:00 p. m., cuando fueron interceptados por otro individuo, quien, sin mediar palabra alguna, sacó una pistola y les disparó en reiteradas ocasiones.

Los sujetos fueron trasladados de urgencia al Hospital Enrique Baltodano, en Liberia. Uno de ellos, de apellido Rivera y de 33 años, murió por los disparos que recibió en la cabeza; mientras que el otro, de apellido Leal y de 31 años, se mantiene internado por las lesiones que sufrió en las piernas y los brazos.

A eso de las 3:00 p. m. también se registró el homicidio de un hombre de apellido Moya, de 52 años, en Matama de Limón.

Vecinos alertaron haber encontrado el cadáver en una finca y, a su llegada, la Policía Judicial corroboró que el ofendido falleció por heridas de arma blanca en el cuello, los brazos y el abdomen.

Todos los casos se mantienen bajo investigación, mientras que los cuerpos fueron trasladados a la Sección de Patología Forense, en San Joaquín de Flores, para la autopsia respectiva.