Sentencia contra Marcel Hernández se conocerá el lunes 7 de febrero

Este viernes se desarrolló la etapa de conclusiones en el juicio contra el futbolista Marcel Hernández, que se desarrolla en los Tribunales de Justicia de Cartago, por el supuesto delito de violación.

Tras escuchar a las partes, los jueces señalaron que la lectura de la sentencia será el próximo lunes 7 de febrero a las 8:30 a. m.



A Hernández se le acusa por los supuestos hechos ocurridos contra una menor de 16 años, en agosto de 2018, en la casa del jugador, ubicada en Barrio Asís de Cartago.

Durante el debate, el Ministerio Público solicitó que al imputado se le absuelva por los delitos de violación, pero que se le condene por dos aparentes casos de abuso sexual por relaciones impropias.

“Pido cuatro años de cárcel contra Hernández por los dos delitos de abuso sexual (dos años por cada uno), ya que está claro que todo ocurrió sin consentimiento de la víctima. Además, el acusado habría utilizado la violencia y agresión contra la mujer para llevar a cabo sus actos libidinosos”, argumentó Karolina Solano, fiscal a cargo del caso.

De acuerdo con Solano, el futbolista agredió sexualmente a la menor dos veces: en una ocasión, le habría introducido el pene en la boca, luego en la vagina y después en el ano, usando la violencia para llevarla a la habitación. Una segunda vez, al parecer también en la casa del acusado, la besó en la boca, luego le levantó la blusa y le besó los senos.

La defensa de Marcel Hernández concluyó que todo es falso y solicitó al tribunal que se le absuelva de toda pena.

“Solicito al tribunal que lo exima de toda pena por una incorrecta imputación y, además, existe carencia de fundamentación probatoria. La dinámica del hecho está erigida por una mentira, por la prueba técnica presentada y por la descripción del evento, ya que no pudieron haber ocurrido como ella lo relató”, dijo el abogado de Hernández.

Además, explicó que los mensajes de WhatsApp muestran que la ofendida nunca fue obligada, siempre fue por su propia voluntad a la casa de Hernández.

“Marcel nunca empujó, ni despojó a la víctima de su ropa como la Fiscalía indica, donde a la vez dice que fueron hechos violentos. Los exámenes médicos forenses no muestran señalas de lesiones en ninguna parte del cuerpo ni en los genitales, así que no puede acreditarse el relato con los hallazgos científicos porque no concuerdan”, dijo el abogado.

