Seis personas mueren en menos de cuatro horas tras balaceras en San José y Cartago

En menos de cuatro horas, seis personas murieron durante la noche del sábado y madrugada de este domingo, tras una serie de balaceras ocurridas en distintos puntos de San José y Cartago, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



El primer hecho se registró a las 9:42 p.m. en el sector de Los Sitios de Moravia, en San José, donde se reportó un doble homicidio con arma de fuego.

"Las víctimas fueron identificadas como un hombre de apellido Bruno, de 54 años, y un menor de 17. De acuerdo con la información preliminar, dos hombres a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra las víctimas cuando se encontraban en vía pública, provocándoles la muerte en el lugar", dijo la Policía Judicial.

En la escena se recolectaron varios indicios balísticos, que ahora forman parte de la investigación. Hasta el momento, no hay personas detenidas.



Posteriormente, a las 11:45 p.m., se reportó otra balacera en vía pública en Cañada Sur, San Sebastián, San José.

Según el OIJ, en el sitio se localizaron tres hombres heridos, quienes fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, donde fallecieron poco después.

Las autoridades judiciales investigan el móvil del ataque y realizan las diligencias correspondientes para confirmar la identidad de los fallecidos.



Finalmente, a la 1:00 a.m. de este domingo, se recibió el reporte de un homicidio en Oreamuno de Cartago.

"La víctima, identificada como un hombre de apellido Perry, de 29 años, fue atacada al abrir el portón de una vivienda. Varios sujetos que viajaban a bordo de un vehículo le dispararon en múltiples ocasiones, causándole la muerte en el sitio", señaló el OIJ.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.



Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones de los tres hechos violentos con el fin de esclarecer los móviles.

