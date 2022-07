Se entrega sospechoso de violento atropello en Goicoechea

El responsable de provocar un violento accidente en Goicoechea, San José, el fin de semana anterior, se entregó a las autoridades. La información fue confirmada por la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El suceso ocurrió el viernes anterior, minutos antes de las 6 de la tarde, en Barrio Fátima.

El accidente le produjo heridas de consideración a Roberto Ortega, de 41 años, quien se recupera en el Hospital Calderón Guardia.

Incluso, una vecina que hacía limpieza en la acera al momento del accidente, por poco, resulta herida.

“Yo estaba sentada en la acera podando los arbolitos y no sé por qué me dio un impulso de ver unos zacates muy feos y me levanté y empecé a cortar y de un pronto a otro sentí que me empujaron hacia adelante, no vi el carro, solo volví a ver y vi cuando el carro estaba levantando al muchacho”, contó Patricia Quesada, vecina.