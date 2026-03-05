Se entrega al OIJ esposa de hombre ligado a supuesto plan para matar a Michael Soto

Una mujer de apellido Guevara, esposa de un hombre vinculado a un supuesto plan para matar al director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, se entregó voluntariamente a las autoridades luego de permanecer una semana en fuga.



Esta persona era requerida como parte de la investigación del caso "Herencia", por presunto lavado de dinero.



Tras su presentación ante la Fiscalía, a Guevara se le dictaron tres meses de prisión preventiva mientras avanzan las diligencias del proceso penal.



En el mismo expediente, identificado como 21-000123-1322-PE, también figura como investigado su esposo, un hombre de apellido Cambronero, a quien un juez le dictó seis meses de prisión preventiva por el aparente delito de legitimación de capitales.



Las investigaciones se desarrollan a partir de un operativo ejecutado por el Organismo de Investigación Judicial, en conjunto con la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales, la mañana del jueves 26 de febrero. Ese día se efectuaron tres allanamientos: uno en una vivienda ubicada en un condominio en Escazú, donde residían los sospechosos, y otros dos en locales comerciales situados en el centro de San José y en Santa Ana.



De acuerdo con la investigación, la pareja presuntamente formaría parte de una estructura criminal que desde 2019 se dedicaría a la posesión, almacenamiento, distribución y venta de drogas, además de actividades de legitimación de capitales.



Según consta en el expediente judicial, tras el homicidio ocurrido en julio de 2021 de un hombre conocido con el alias “Chino Sandí”, la organización habría planificado otros dos asesinatos: el de un sujeto apodado “Jake”, propietario de un bar en San José, y el del entonces ministro de Seguridad Pública, Michael Soto.



En cuanto al presunto lavado de dinero, la Fiscalía indicó que los investigados habrían creado al menos seis sociedades para legitimar fondos provenientes del narcotráfico. Además, se les vincula con la adquisición de al menos nueve propiedades y varios vehículos de alta gama.

