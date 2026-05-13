Restringen acceso al Juan Santamaría por alerta de carro con aparentes armas y droga

Un operativo de seguridad obligó este miércoles a restringir temporalmente el acceso al nivel de salidas internacionales del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, luego de que las autoridades atendieran un carro que presuntamente podría contener armas, drogas y dinero.



Ante una consulta de Teletica.com, el Ministerio de Seguridad Pública indicó que actualmente se encuentran atendiendo la situación y realizando las verificaciones correspondientes sobre el automotor sospechoso.



“Estamos atendiendo un vehículo que se presume puede contener armas, drogas y dinero. En este momento se está en proceso de verificación”, señalaron las autoridades.

Por su parte, Aeris informó a este medio que se activó un protocolo de seguridad dentro de la terminal aérea, razón por la cual el acceso a las instalaciones en el área de salidas internacionales permanece restringido de manera temporal.



Según comunicó la administración aeroportuaria, los equipos operativos y las autoridades competentes se mantienen atendiendo el caso conforme a los procedimientos establecidos para la operación del aeropuerto.



A pesar del despliegue de seguridad, Aeris aseguró que la terminal aérea y las operaciones del aeropuerto continúan funcionando bajo los protocolos habituales.

