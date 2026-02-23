Resolución judicial acerca a “Pecho de Rata” a su extradición hacia EE. UU.

El Ministerio Público obtuvo el aval del Tribunal Penal de Limón para suspender las acciones penales en Costa Rica contra Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, una decisión que allana el camino para que avance su proceso de extradición hacia Estados Unidos.



La resolución, emitida el 20 de febrero, autoriza la aplicación de un criterio de oportunidad dentro del expediente 15-000026-1322-PE, seguido contra López Vega, lo que permite suspender la acción penal en el país y despejar el trámite de entrega solicitado por autoridades estadounidenses.



En Costa Rica, a López Vega se le atribuyen los delitos de legitimación de capitales, uso de documento falso y falsedad ideológica. La solicitud fue planteada por el órgano acusador y recibió el visto bueno del tribunal.



Además, la semana anterior también se autorizó la aplicación de otro criterio de oportunidad en el expediente 25-000071-0016-PE, por el aparente delito de legitimación de capitales, con el mismo objetivo procesal: facilitar la extradición.



López Vega es requerido por autoridades de Estados Unidos, donde se le vincula con presuntos delitos de tráfico de drogas y conspiración.



En paralelo, en el caso del extraditable Celso Gamboa, también señalado por ese país norteamericano por delitos de narcotráfico, se admitió un criterio de oportunidad solicitado por la Fiscalía General para suspender el juicio que actualmente se desarrolla en Costa Rica por el caso conocido mediáticamente como “Cemento Chino”. Esta decisión igualmente acelera el trámite de extradición.

Con la suspensión de las acciones penales en Costa Rica, únicamente está pendiente que Estados Unidos entregue una “promesa” de que a los investigados no se les dictará una pena mayor a 50 años, el máximo posible en territorio nacional. Una vez que se reciba dicho documento, el país norteamericano podrá llevarse tanto a “Pecho de Rata” como al exmagistrado, quienes se convertirán en los primeros extraditados en la historia nacional.



