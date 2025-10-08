“Quiero volver a trabajar”: tico con obesidad mórbida pide ayuda para recuperar su salud

Maykel Salazar tiene 48 años y vive con obesidad mórbida, diabetes y problemas de tiroides que le impiden llevar una vida normal. Su historia es la de un hombre que, tras casi dos décadas como camionero, hoy lucha por recuperar su salud y volver a trabajar.

“He tratado de hacer lo mejor que puedo, ellos entienden la situación, en el colegio a mi hijo le ayudan mucho”, contó.

Durante 19 años fue conductor de camiones, recorrió Centroamérica transportando mercancías. Ese trabajo le permitía llevar comida a su esposa y sus dos hijos.

“He tenido algunas oportunidades, pero ya la condición no me da, ya subirme al camión, ir atrás a poner mangueras o abrir una compuerta, ya no me da la condición para hacer eso, fueron años manejando por todo lado, anduve por Centroamérica también”, agregó.

Actualmente, Maykel no puede caminar. Enfrenta una serie de enfermedades crónicas y está en una larga lista de espera para recibir tratamiento médico.

“Me he ido empeorando, desde la pandemia estaba en espera para una operación, para que me hicieran el bypass, pero cuando entró la pandemia y me quedé sin seguro, ya nunca más aparecí en la lista”, recalcó.

Su motivación diaria es luchar por la comida de sus hijos. Hoy lo logra pintando cuadros desde casa, una actividad que le permite generar ingresos modestos y mantenerse activo.

En Costa Rica, la obesidad cobra una vida cada tres días, según datos del Ministerio de Salud. El caso de Maykel refleja una realidad que afecta a miles de personas en condición vulnerable.

“Es duro no poder asistir a una actividad con ellos, una reunión o algo, no poder salir, pero Dios nunca abandona”, finalizó.

Maykel quiere volver a trabajar, no solo para alimentar a sus hijos, sino también para recuperar su sentido de utilidad y dignidad.