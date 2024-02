Querida vendedora de tamales es la víctima de mortal incendio en Desamparados

"Ella (Carmen) estaba en el último cuarto. Tratamos, pero no pudimos. Quién sabe qué había adentro porque explotaban muchas cosas. Nos arrimamos, pero ya no había nada que hacer. Entramos a la propiedad, a la casa no pudimos, no había nada que hacer porque ya estaba colapsada por el fuego", contó el hombre, quien era vecino de la fallecida.