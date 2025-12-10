Queda libre menor sospechoso de seducir sexualmente a niña de Aruba por medio de videojuego

Un menor detenido como sospechoso de seducir sexualmente a una niña en la isla de Aruba, por medio de un videojuego, quedó en libertad.



Así lo confirmó la Fiscalía Penal Juvenil, quien además señaló que al no existir peligros procesales no se le dictó ningún tipo de medida cautelar.

“La Fiscalía Penal Juvenil de Liberia-Cañas informó que los hechos se investigan en el expediente 25-030479-0042-PE, contra una persona menor de edad, de 17 años, por el presunto delito de seducción de persona menor de edad por medios electrónicos.

"No se requirió la solicitud de medida cautelar, puesto que se determinó que no existían peligros procesales y es necesario efectuar otras diligencias de investigación relevantes. La causa continúa en trámite”, indicó el Ministerio Público.

El pasado jueves, la oficina de Interpol del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó un allanamiento en una casa en Tilarán, Guanacaste, donde se detuvo al adolescente.



Según confirmó Osvaldo Ramírez, jefe de Interpol del OIJ, el caso se venía desarrollando con las autoridades de la isla caribeña de Aruba desde el pasado mes de agosto.



La víctima es nacida en Aruba, tiene 11 años, y fue la madre de la niña quien denunció lo que ocurría a las autoridades.

“Al parecer, el sujeto que la contactaba, le solicitaba fotos y vídeos con contenido sexual y, en apariencia, este mismo sujeto también le enviaba fotografías y videos de esa misma índole.

“Durante las investigaciones, se logra determinar que, al parecer, el primer contacto del sospechoso con la menor fue por medio de un videojuego en línea, siendo que, por ese medio, el sospechoso logra ganarse la confianza de la menor”, manifestó Ramírez.

Luego de que el adolescente se ganara la confianza de la niña, logró obtener su número telefónico y, aparentemente, por medio de WhatsApp también le solicitó fotos y vídeos y él le habría enviado las mismas.



El caso se mantiene bajo investigación.