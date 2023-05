Profesor al que trataron de asaltar en San José: “Me dijo que si no le daba el teléfono, me punzaba”

“Aunque uno sabe que no tiene que forcejear por las cosas, como que es muy instintivo defenderse, yo forcejeo con él, en eso me sacó como un fierrillo, una especie de clavo largo de unos 13 centímetros y me decía que si no le daba el teléfono me punzaba, 'deme el teléfono o le clavo esto’, decía.

“En el forcejeo yo no me dejé, duramos como 40 segundos, creo yo, no me pudo quitar el celular y en ese momento pasaron varios carros y uno pitó varias veces, entonces él como que se asustó y se fue, tiró el punzón”, relató.