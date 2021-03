Productores de frijol recibieron comprobante de depósito falso por ₡22 millones

Productores de frijol de Los Chiles vendieron su cosecha el pasado jueves en horas de la noche; pero, al parecer, fueron estafados porque el comprobante de pago que recibieron por casi ₡22 millones era falso.



Los 19 productores afectados le vendieron 640 quintales a dos sujetos, quienes llegaron a recogerlos en un camión para luego venderlos, en menos de 24 horas, a una empresa privada como intermediarios.

Así lo confirmó el presidente del Consejo Nacional de Producción (CNP), Rojis Bermúdez Cascante.

El jerarca señaló, además, que esta es una práctica que se ha hecho muy común, pero este caso es el primero que se presenta en este 2021.

Comentó que, al día siguiente, los productores fueron a verificar el pago y no tenían el dinero en la cuenta, por lo que pusieron la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía.

“Nos damos cuenta de que, 24 horas después, el comerciante entrega el frijol en las bodegas de la empresa El Armenio y ellos le pagan al supuesto estafador. Inmediatamente, me comunico con ellos (productores) para ejercer presión en la Fiscalía y OIJ, hablo con Wálter Espinoza (director OIJ) y me dice que no se puede hacer nada porque es una compra de buena fe por parte de El Armenio”, indicó Bermúdez.