Presidenta habla tras ser evacuada por explosión en Crucitas: “Esto se salió de control”

La presidenta Laura Fernández afirmó este viernes que la situación en Crucitas está “totalmente salida de control”, luego de que se registrara una explosión durante una gira oficial en la zona.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:10 a. m. durante una visita de la mandataria a Cutris, en San Carlos, donde realizó un recorrido para conocer la situación relacionada con la extracción ilegal de oro. La actividad contó con la participación de diputados oficialistas y de oposición, además de un amplio operativo de seguridad.



Durante la gira se escucharon fuertes detonaciones a la distancia, lo que provocó la activación inmediata de los protocolos de seguridad y la evacuación del lugar. En el sitio se encontraban oficiales de la Policía de Fronteras, Fuerza Pública, la Unidad Especial de Intervención Policial (UEI) y el equipo de seguridad presidencial.



Tras el incidente, Fernández manifestó su preocupación por las condiciones observadas en la zona.

“Ya por dicha ocurrió cuando íbamos saliendo; esto está totalmente salido de control, es muy doloroso decirlo, pero está salido de control. Los costarricenses ya lo vieron por la prensa”, declaró.

“Quiero decirle a todos los policías, yo siempre les he tenido mucho respeto, pero hoy que estuve aquí y vi el peligro con el que trabajan y las condiciones que hay, pues los felicito, y un aplauso de pie para los policías que están aquí”, señaló Fernández.

Declaraciones de la presidente Laura Fernández:

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Asimismo, indicó que observó afectaciones ambientales en la zona.

“Vengo muy preocupada por lo que vi, muy dolida por la destrucción ambiental, ecológica, contaminación del agua, huecos, basura. El peligro que hay aquí no es jugando. Tenemos que hacer conciencia de lo que está pasando aquí. Es un gran problema ambiental”, afirmó.

“Aquí invertimos 1.3 millones de dólares por mes en temas de seguridad. Si hubo una detonación aquí que está la presidenta de la República y unos 30 diputados, si se animaron a hacer una detonación con el operativo de seguridad que hay, imagínense cómo será en otros días para los vecinos de la comunidad y oficiales”, expresó la mandataria.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Gerald Campos, informó que la actividad se desarrollaba bajo medidas de protección previamente establecidas.

“Iniciamos esta actividad con todos los protocolos de seguridad. Ya en la parte final, cuando veníamos de regreso, escuchamos la explosión. Se está haciendo un barrido por la zona. Me dicen que, al parecer, se vio a una gente a unos 200 metros. Nadie sufrió lesión y pudimos evacuar. Tenemos todo el perímetro asegurado”, indicó Campos.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas producto del incidente. Sin embargo, la diputada oficialista María Isabel Camareno fue retirada de la zona en una ambulancia tras presentar una crisis nerviosa.



Los cuerpos de seguridad mantienen presencia en el lugar mientras continúan las labores de revisión y aseguramiento del perímetro.



@telenoticiascr7 Laura Fernández agradece la participación de los diputados que la acompañaron a Crucitas. Más información en Teletica.com. 📲 ♬ sonido original - Telenoticias



