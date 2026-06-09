Policía municipal que recibió disparo está estable, pero tiene bala alojada en la cabeza

El oficial de la Policía Municipal de Desamparados que recibió un disparo en la cara durante un ataque armado, ocurrido la mañana de este martes, permanece internado en el Hospital San Juan de Dios en condición estable y con la bala alojada en la cabeza.



La información fue confirmada por la Municipalidad de Desamparados y por la oficina de prensa del centro médico, tras una consulta realizada sobre el estado de salud del funcionario.

“El oficial se encuentra estable, está siendo valorado por los especialistas para ver qué procede y cuál intervención se le tiene que hacer porque la bala está alojada en la cabeza”, indicó el municipio a través de su oficina de prensa.

El oficial fue identificado como Luis Gerardo Loaiza Coto, de 63 años y con 29 años de servicio en la Policía Municipal de Desamparados.



De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el policía se encontraba en la caseta policial ubicada en la entrada de la Villa Olímpica, en Dos Cercas de Desamparados, cuando fue atacado por un hombre que, presuntamente, le disparó sin mediar palabra.



Tras la agresión, el sospechoso aparentemente sustrajo el arma de reglamento del oficial y posteriormente huyó del lugar.



El hecho ocurrió a las 9 a. m. de este martes. Las cámaras de seguridad de la Policía Municipal de Desamparados registraron el momento del ataque.



Según las imágenes captadas, un hombre que vestía suéter negro, pantalón claro y gorra blanca caminó por la vía pública antes de ingresar al sector donde se encuentra la casetilla policial. Una vez dentro del área, sacó un arma de fuego, encañonó al oficial y le disparó en el rostro.



Al cierre de esta información, las autoridades mantenían un operativo de búsqueda en la zona para localizar al sospechoso y determinar las circunstancias que rodearon el ataque.

