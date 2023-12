Policía investiga si hombres armados cobran "peaje" en Patarrá

“Mi esposa y yo hace unos meses íbamos por donde está el Ebais, nos dirigíamos también a San José, cuando de repente veo donde un mae sale de una casa con la mano en la cintura, se levanta la camisa y está empuñando la pistola, me hace señales y veo el arma de nuevo, pero no entiendo la señal, así que sigo conduciendo despacio y por dicha no pasó nada”, contó el vecino quien por seguridad no revelaremos su nombre.