Policía frena descarga de motos robadas en plena calle

La Fuerza Pública de Heredia logró interceptar en Santa Bárbara un camión que descargaba de manera sospechosa varias motocicletas, tras una alerta recibida.



Al localizar el vehículo, un camión blanco con placas adulteradas, los oficiales inspeccionaron el cajón y descubrieron 10 motocicletas nuevas.

"Estas motocicletas coincidían plenamente con las que habían sido sustraídas horas antes de un contenedor en Turrúcares, Alajuela", dijo Fuerza Pública.

Las motocicletas robadas son marca Honda y están nuevas.

El propietario del camión señaló que le había alquilado el vehículo a un hombre que reside en una vivienda ubicada diagonal al sitio donde se descargaban las motos.

Mediante un acta de autorización, las autoridades verificaron la carga y confirmaron el hallazgo, lo cual era robado.



La escena quedó bajo custodia policial mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumieron las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

