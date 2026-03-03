Policía encuentra taller clandestino de fabricación de armas en Limón

Un operativo policial dejó al descubierto un supuesto taller clandestino de fabricación de armas de fuego en Limón 2000, durante acciones ejecutadas la noche de este lunes.



El jefe de la Fuerza Pública de la provincia, Adrián Noguera, explicó que el despliegue se realizó “durante la operación Costa Rica Segura Plus, basada en la estrategia de las zonas de interés policial, donde las fuerzas de tarea asignadas en Limón hicieron una incursión en la zona de Limón 2000”.



Según detalló, los oficiales observaron a “dos sujetos que llevaban una canasta y uno de ellos portaba un arma de fuego”. Al notar la presencia policial, los hombres, de apellidos Brown y Peraza, huyeron e intentaron ingresar a una infraestructura.

“Se les dio seguimiento e ingresaron a una casa que al final era un taller de construcción y fabricación de armas; se procede con la intención de sacar la caja que transportaban. Los sujetos tenían un arma en su mano y otra en la cinta de la cintura, y otro estaba maniobrando otra arma de fuego”, dijo Noguera.

De acuerdo con la versión oficial, los hombres fueron detenidos y trasladados a la vía pública, pero debido a que es una zona de alto riesgo y que empezaron a salir miembros de otras estructuras criminales, fue necesario el traslado de las personas a la delegación más cercana, afirmó el jerarca policial.



Al inspeccionar el inmueble, los oficiales confirmaron que se trataba de un taller equipado con mesas de trabajo, herramientas y diversas piezas destinadas a la fabricación de armas artesanales. En el sitio también fue localizada una importante cantidad de municiones.



Entre lo decomisado figuran ocho armas: tres pistolas, dos armas no letales y tres armas de fabricación casera. Además, se incautaron 428 municiones de diverso calibre, 21 cargadores, cuatro empuñaduras y dos bases de fuego.



Los sospechosos quedaron a las órdenes de la Fiscalía de Flagrancia en Limón por los presuntos delitos de portación y posesión ilícita de armas, así como resistencia a la autoridad.

